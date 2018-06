Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 17.07 07 giugno 2018 - 17:07

Il presidente della Confederazione Alain Berset ha pronunciato oggi a Interlaken (BE) il discorso di apertura della 20esima edizione dello Swiss Economic Forum (SEF).

La rivoluzione tecnologica va affrontata imparando la cultura dell'errore ma allo stesso tempo preservando i propri punti di forza. Questo il succo del discorso di Berset.

"Potremmo investire un po' meno energie nella prevenzione degli errori e un po' di più nel cercare di diventare maggiormente creativi", ha detto il consigliere federale nella sua allocuzione bilingue. La Svizzera potrebbe assimilare la cultura del fallimento tanto cara agli Stati Uniti aggiungendoci un tocco elvetico, ha affermato Berset inaugurando il SEF, manifestazione che per due giorni riunirà esponenti di punta del mondo dell'economia e della politica.

Stando a Berset, la Confederazione ha però anche molte qualità che vanno mantenute e che sono la ragione del suo successo. Fra queste vi sono ad esempio il sistema educativo, il ruolo di leader nel campo dell'innovazione e le eccellenti infrastrutture.

In seguito alla digitalizzazione, le imprese e più in generale la Svizzera hanno dovuto parzialmente reinventarsi e questo cambiamento ha causato anche disagio perché talvolta percepito come pericoloso, ha evidenziato il ministro dell'interno. In questo senso, Berset ha messo in guardia contro il "fatalismo digitale".

Neuer Inhalt Horizontal Line