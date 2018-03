Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

In presenza di diversi ospiti giunti dalla Svizzera è stata ufficialmente inaugurata oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la "Swiss International Scientific School in Dubai (SISD)". Immagine d'archivio.

Si tratta della più grande scuola privata elvetica all'estero e della prima nel Medio Oriente, indica una sua nota.

La scuola, che ha mosso i primi passi nel 2015 ed è già frequentata da 1000 bambini e giovani di 60 nazionalità diverse, è stata fondata da Omar Danial, uno svizzero nato a Ginevra insediatosi nel 2010 a Dubai con la famiglia. Essa è patrocinata dal Canton Vallese, presente con una delegazione presieduta dal consigliere di Stato Christophe Darbellay.

Il complesso scolastico è stato concepito dal rinomato studio d'architettura U + A su uno spazioso terreno situato in prossimità del Dubai Creek (Khor Dubai), "fiume" che è in realtà un braccio di mare lungo una quindicina di chilometri, attorno al quale si estende la città. Il primo edificio certificato Minergie del Medio Oriente può accogliere fino a 2000 allievi - dall'asilo al liceo - e fino a 300 potranno soggiornare nel campus, in un internato aperto quest'anno che è anche il primo istituto svizzero del genere all'estero.

Alla fine dello scorso anno la SISD ha concluso un accordo con il Canton Vallese, che ne assicura ora il patrocinio e la consiglierà in ambito pedagogico e amministrativo. Ciò consentirà di assicurare le basi per l'attuazione di un programma di studi di maturità - in lingua inglese ma anche bilingui inglese-tedesco/francese - grazie ai quali gli studenti potranno in seguito accedere anche alle università svizzere.

Direttore della scuola è Beat Sommer, per diverso tempo rettore dell'internato Lyceum Alpinum di Zuoz, in Engadina. Il fondatore Omar Danial non ha dubbi: "Dubai diventerà un centro di formazione sempre più importante nei prossimi anni. Non solo per gli stati arabi del Golfo, ma anche per tutta la regione del Medio Oriente e del Nordafrica. Siamo felici che la Swiss International Scientific School contribuisca a formare le generazioni future".

