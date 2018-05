Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 maggio 2018 19.52

"Israele come idea, poi Israele come una realtà concretamente vissuta. Israele come riparo per la democrazia e infine Israele come culla dell'innovazione. Tutto ciò mi ha sempre affascinato".

È quanto ha detto, secondo la versione scritta del suo discorso, il consigliere federale Ignazio Cassis, in occasione dello Swiss Israel Day, in programma a Lugano. "La realizzazione di questo sogno, a lungo cullato dal popolo ebraico, è un successo che merita riconoscimento e che è motivo di gioia".

Rinnovando le congratulazioni che il Consiglio federale ha rivolto allo Stato di Israele nel giorno dell'indipendenza Cassis ha espresso l'auspicio che "le buone relazioni tra Svizzera e Israele si rafforzino ulteriormente nei prossimi anni".

La Svizzera sta partecipando attivamente a varie iniziative che vogliono unire diplomazia e scienza, ha affermato il capo del dipartimento degli affari esteri, sottolineando che "la scienza può aiutare a creare le premesse per la pace".

Quanto alla soluzione del conflitto mediorientale il consigliere federale, ospite d'onore della manifestazione, ha affermato che "abbiamo bisogno di pragmatismo e innovazione e non di ideologie e di dogmi. E soprattutto di coraggio e di lungimiranza". Quest'anno si festeggiano il 70esimo anniversario dello stato di Israele e i 69 anni di relazioni diplomatiche tra lo stato ebraico e la Svizzera.

