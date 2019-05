Buon primo trimestre per Swiss Life

Il gruppo Swiss Life ha cominciato bene l'anno: nel primo trimestre l'assicuratore ha raccolto premi per 7,8 miliardi in Svizzera (+69%) grazie agli affari con la clientela Entreprises e la richiesta estremamente elevata di soluzioni di assicurazione completa.

Complessivamente i ricavi sono aumentati del 44% a 9,9 miliardi di franchi. Il numero uno dell'assicurazione vita ha beneficiato pure del ritiro dal settore della previdenza professionale del concorrente Axa, indica la società in una nota odierna.

Swiss Life ha pure registrato un afflusso netto di capitali di 4,6 miliardi di franchi, contro 2,4 miliardi un anno prima. Al 31 marzo, gli attivi in gestione per conto di terzi ammontavano a 77,2 miliardi di franchi, ovvero il 9% in più rispetto all'anno precedente.

