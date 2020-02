Buon 2019 per l'assicuratore

Forte crescita lo scorso anno per Swiss Life. L'utile netto del gruppo assicurativo zurighese ha fatto un balzo in avanti del 12% a 1,20 miliardi di franchi, si legge in una nota diffusa oggi.

Il volume dei premi è salito a 23,0 miliardi di franchi. In valuta locale, si tratta di un aumento del 22%. La progressione è avvenuta in particolare sul mercato interno svizzero, nel ramo vita.

Agli azionisti sarà offerto un dividendo di 20 franchi per azione. ll gruppo prosegue così l'aumento promesso dalla direzione: nel 2019 sono stati versati 16.50 franchi e nei due anni precedenti 13.50 e 11.00.

Neuer Inhalt Horizontal Line