Remunerazione in forte aumento nel 2018 per Patrick Frost, CEO di Swiss Life. Il manager, che l'anno precedente aveva dovuto interrompere la propria attività per diversi mesi a causa di un tumore, ha incassato 4,25 milioni di franchi, contro i 3,4 milioni del 2017.

Secondo quanto emerge dal rapporto annuale divulgato oggi dall'assicuratore zurighese, il salario fisso di Frost è ammontato a 2,53 milioni. La parte variabile si è invece stabilita a 1,5 milioni.

Nel 2018 all'insieme della direzione del leader svizzero nel settore della previdenza professionale sono stati versati 17,7 milioni, 700'000 franchi in più rispetto all'anno prima. Dal canto suo, il presidente del consiglio di amministrazione, Rolf Dörig, si è intascato 1,2 milioni. In totale, i membri dell'organo di sorveglianza hanno ricevuto 3,07 milioni.

