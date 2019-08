Buoni risultati per Swiss Life

Dinamica positiva per Swiss Life nei primi sei mesi dell'anno: rispetto allo stesso periodo del 2018 l'utile netto è cresciuto del 10%, a 617 milioni di franchi.

Il risultato operativo ha raggiunto gli 846 milioni di franchi, in progressione del 6%. I dati sono superiori alle attese degli analisti interpellati dall'agenzia Awp.

Nei mesi in rassegna, Swiss Life ha incassato premi per 14,1 miliardi di franchi, indica la società in un comunicato odierno, precisando che l'impennata è dovuta al ritiro di un concorrente dal segmento, Axa.

"Il nuovo programma aziendale è partito bene e l'evoluzione positiva degli ultimi anni si è protratta anche nel primo semestre 2019", afferma Patrick Frost, CEO del gruppo, citato nella nota. "Siamo riusciti ad ampliare ulteriormente le operazioni che generano tasse e commissioni, a incrementare sensibilmente il valore degli affari nuovi e ad aumentare il trasferimento di disponibilità liquide alla holding".

