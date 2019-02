Il salone Swiss-Moto, che si è chiuso ieri sera a Zurigo-Oerlikon, ha attirato per la quinta volta consecutiva più di 70'000 visitatori.

Il salone Swiss-Moto, che si è chiuso ieri sera a Zurigo-Oerlikon, ha attirato per la quinta volta consecutiva più di 70'000 visitatori. In totale le entrate sono state 70'289, leggermente in calo rispetto all'anno precedente.

Tra le tendenze che hanno segnato la 16esima edizione della manifestazione , l'organizzatore MCH ha citato "la crescita dei sistemi elettronici (.....), le tecnologie per il collegamento tra smartphone e moto e l'arrivo di due grandi marchi - Harley-Davidson e Vespa - nel segmento dell'elettromobilità".

Il buon andamento della manifestazione contrasta con l'erosione di quasi il 10% delle vendite di nuove moto durante lo scorso anno.

"La forte affluenza, le reazioni positive degli espositori e il forte interesse dei media dimostrano ancora una volta che Swiss-Moto è il principale portavoce dell'industria motociclistica in Svizzera", ha fatto sapere il suo direttore Yves Vollenweider, citato in un comunicato stampa.

