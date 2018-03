Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 7.33 20 febbraio 2018 - 07:33

Markus Graf, imprenditore ed ex CEO della più grande società immobiliare quotata in borsa Swiss Prime Site (SPS), è morto sabato scorso a Goms (VS) all'età di 68 anni per un'insufficienza cardiaca, stando a diversi annunci mortuari pubblicati oggi.

Architetto di formazione, Graf aveva giocato un ruolo centrale nella realizzazione di grandi progetti di costruzione in Svizzera, quali il centro"Sihlcity" e le torri Swiss Prime a Zurigo, nonché la Torre della fiera ("Messeturm") a Basilea.

Dal 1999 al 2015, Graf è stato presidente della direzione di SPS, poi membro del consiglio di amministrazione fino al 2017. Nel dicembre scorso, aveva annunciato il ritiro da tutte le sue cariche nell'azienda al fine di potersi concentrare su alcuni mandati scelti. Graf era pure membro del consiglio dell'Università di Zurigo dal 2016.

Sposato e padre di tre figli, Graf viveva a Feldbrunnen, nel canton Soletta.

Neuer Inhalt Horizontal Line