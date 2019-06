La capitalizzazione di mercato di ReAssure, la filiale britannica del gruppo assicurativo zurighese Swiss Re, supererà i tre miliardi di franchi dopo la sua quotazione alla borsa londinese prevista per il mese di luglio.

Il numero due mondiale nel settore della riassicurazione ha indicato oggi in una nota di attendersi una forbice tra 3,5 e 4,1 miliardi di franchi (2,8 e 3,3 miliardi di sterline).

Swiss Re ha fissato il prezzo di emissione per l'IPO ("initial public offering", offerta pubblica iniziale) della sua filiale britannica, che dovrebbe situarsi tra 3,50 e 4,1 franchi (280 e 330 Pence). Il flottante - ovvero la parte di capitale azionario scambiata in borsa - è atteso al 26%.

Il gruppo zurighese metterà inoltre a disposizione titoli che rappresentano fino al 15% dell'offerta nell'ambito dell'opzione di sovrallocazione, si legge nella nota.

Una volta ricevuto il via libera dalla borsa di Londra verranno pubblicate nuove informazioni in merito all'IPO. Se l'operazione dovesse realizzarsi, l'azienda elvetica abbasserebbe la sua partecipazione in ReAssure dal 75% al 50%. Swiss Re aveva già annunciato la sua intenzione di compiere questo passo nell'agosto dello scorso anno e, malgrado l'incerta situazione legata alla Brexit, l'ha mantenuta.

