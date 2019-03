La compagnia di riassicurazione Swiss Re potrebbe dover far fronte a richieste di risarcimento danni per lo schianto dell'aereo Boeing di Ethiopian Airlines (foto d'archivio)

La compagnia di riassicurazione Swiss Re potrebbe dover far fronte a richieste di risarcimento danni per lo schianto dell'aereo Boeing di Ethiopian Airlines.

Il gruppo fa parte dei consorzi che hanno assicurato sia il costruttore del velivolo che la compagnia aerea, ha riferito all'agenzia Reuters una portavoce di Swiss Re.

Il gruppo elvetico, in entrambi i casi, non è l'assicuratore principale. La portavoce non ha fornito dettagli sulla copertura assicurativa.

Il 10 marzo, un Boeing 737 MAX di Ethiopian Airlines si è schiantato per ragioni tuttora non chiarite. L'incidente, in cui 157 persone hanno perso la vita, è il secondo con questo velivolo, relativamente nuovo. Boeing ha raccomandato ai suoi clienti di lasciare a terra, per il momento, i circa 350 aerei di questo tipo, dopo che numerose autorità nazionali hanno già imposto un divieto di volo.

