Swisscom si dice aperta a colloqui con la joint venture creata da Sunrise e Salt per il potenziamento della rete in fibra ottica.

"Recentemente siamo venuti a conoscenza dei piani e, come in passato, stiamo esaminando le possibilità di cooperazione", ha detto un portavoce all'agenzia Awp.

Il principale operatore telecom elvetico mette comunque in relazione i previsti investimenti dei due concorrenti, che nei prossimi 5-7 anni puntano a spendere fino a 3 miliardi di franchi, con i propri volumi di impegno: negli ultimi dieci anni Swisscom ha investito 16 miliardi di franchi, di cui gran parte nella rete fissa.

Con ulteriori investimenti "per diversi miliardi", Swisscom continuerà a modernizzare la rete fissa anche nei prossimi anni, ha aggiunto l'addetto stampa. Come noto la società prevede di raddoppiare, entro la fine del 2025 e rispetto al 2019, la copertura con la FTTH (Fiber to the Home, fibra ottica fino a casa).

