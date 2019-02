Risultati in linea con le aspettative per Swisscom.

Swisscom nel 2018 ha realizzato un utile netto di 1,52 miliardi di franchi (-3% rispetto al 2017) e un volume d'affari di 11,71 miliardi (+0,4% rispettivamente -0,3% su base comparabile e a tassi di cambio costanti).

Lo ha annunciato oggi il maggiore operatore di telecomunicazioni del paese. L'utile operativo EBITDA è diminuito dell'1,9% (-0,8% rettificato) a 4,21 miliardi di franchi, mentre il risultato EBIT si è attestato a 2,07 miliardi (-2,9%). Le cifre sono in linea con le attese degli analisti consultati dall'agenzia AWP, i quali avevano pronosticato in media un fatturato di 11,68 miliardi, un EBITDA di 4,21 miliardi e un utile netto di 1,51 miliardi.

"Swisscom ha raggiunto gli obiettivi e convinto ancora una volta con una solida prestazione in un contesto di mercato tutt'altro che facile", afferma il presidente della direzione Urs Schaeppi, citato in una nota.

In Svizzera il gigante blu ha generato un fatturato di 8,82 miliardi di franchi (-2,7%). La contrazione - viene spiegato - è dovuta principalmente alla costante pressione sui prezzi in diversi segmenti e al calo della telefonia di rete fissa. L'attività in Italia ha registrato per contro un andamento positivo: il fatturato di Fastweb è salito dell'8,2% a 2,10 miliardi di euro. Nel core business svizzero l'EBITDA al lordo degli effetti straordinari si è ridotto del 3,9%, mentre presso Fastweb è aumentato del 5,6%.

