Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 10.55 22 febbraio 2018 - 10:55

Swisscom intende lanciare ancora quest'anno la rete mobile ultraveloce di quinta generazione (5G). Inizialmente ciò era previsto per il 2020.

"Swisscom prevede di introdurre localmente il 5G in Svizzera già nel quarto trimestre 2018", afferma il responsabile delle reti presso Swisscom, Heinz Herren, in un'intervista pubblicata oggi dal "Tages-Anzeiger" e dal "Bund". La copertura nazionale dovrebbe essere raggiunta entro il 2020. Per prima cosa verranno dotate della nuova tecnologia le città.

Con il 5G la trasmissione di dati è circa cento volte più rapida che con l'attuale rete 4G. Con l'anticipazione della sua introduzione Swisscom mette sotto pressione i concorrenti Sunrise e Salt, i quali avevano pure programmato il lancio nel 2020.

L'avvio anticipato è dovuto alla standardizzazione più rapida del previsto della tecnologia 5G, spiega Herren. Inoltre si delinea che Ericsson sarà in grado di fornire in tempi più celeri l'hardware e il software. Eppoi l'industria svizzera chiede una realizzazione più veloce.

La Confederazione non ha ancora attribuito le frequenze necessarie per la rete mobile 5G. Herren ritiene che l'asta si terrà nella seconda metà dell'anno. I nuovi piani di Swisscom hanno come premessa che le condizioni quadro vengano adeguate rapidamente. Il Consiglio degli Stati discuterà ad esempio ad inizio marzo di un possibile allentamento dell'Ordinanza sulla radioprotezione.

Gli utilizzatori dovranno inoltre pazientare fino a quando anche in Svizzera saranno ottenibili cellulari con tecnologia 5G; i primi dovrebbero uscire sul mercato soltanto nel 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line