Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 17.15 23 maggio 2018 - 17:15

Un sito internet Swissleaks verrà messo in rete a partire da questa estate per fornire un punto di riferimento in Svizzera ai cosiddetti whistleblower, che potranno denunciare in modo anonimo presunte irregolarità in ambito pubblico o privato.

La ricerca di fondi lanciata per la sua creazione e il funzionamento continua, indicano in una nota odierna gli ideatori di "swiss-leaks.net", con l'obiettivo di raccogliere 30'000 franchi per assicurare il funzionamento del sito per un anno. All'origine della piattaforma vi sono Chaos Computer Club Südostschweiz (CCC-SO) e Campax, un'organizzazione indipendente con sede a Zurigo.

SwissLeaks tratterà gli argomenti relativi alla Svizzera, in particolare servirà alla pubblicazione di informazioni in diversi ambiti, tra cui politica ed economia. Chi intende denunciare presunte attività illecite o fraudolente in ambito pubblico o privato potrà farlo in modo anonimo, senza correre rischi. In seguito Campax deciderà se pubblicare o meno i contenuti, mentre il CCC garantirà il funzionamento sicuro della piattaforma, ideata in seguito allo scandalo degli appalti nei Grigioni.

