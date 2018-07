Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È stato lanciato oggi SwissLeaks, sito internet che vuol diventare il punto di riferimento in Svizzera per i cosiddetti whistleblower.

Questi ultimi potranno denunciare in modo anonimo presunte irregolarità in ambito pubblico o privato. La piattaforma è stata ideata in seguito allo scandalo degli appalti nei Grigioni.

Il team che gestisce la nuova realtà è composto di circa 30 volontari, fra i quali il whistleblower di Julius Bär Rudolf Elmer, si legge in un comunicato odierno dell'organizzazione Campax, fondatrice di SwissLeaks. I casi segnalati, dopo una prima verifica di plausibilità, vengono man mano assegnati a una squadra che se ne occuperà.

