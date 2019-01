Swisslos e Loterie Romande hanno fatto 31 milionari nel 2018

Sono 31 le persone diventate milionarie nel 2018 grazie alla Loterie Romande e a Swisslos, una in meno dell'anno precedente. La dea bendata ha baciato 26 giocatori del lotto svizzero, quattro dell'Euro Millions e uno delle corse di cavalli.

Il jackpot del Lotto svizzero è stato sbancato per sei volte, mentre in 16 occasioni sono stati azzeccati i sei numeri corretti, ma non quello fortunato, comunicano oggi Loterie Romande e Swisslos. Grazie al gioco addizionale "Joker", quattro altre persone si sono assicurate una cifra a sei zeri.

Il totale delle vincite al lotto durante lo scorso anno ammonta a oltre 190 milioni di franchi. Dalla sua introduzione nel 1970, il gioco ha fatto 938 milionari.

Per quanto riguarda l'Euro Millions, vi è da ricordare il primato elvetico stabilito il 2 ottobre, quando la buona sorte ha permesso a un giocatore di portarsi a casa la bellezza di 183,9 milioni. Tale importo si situa nella top ten dei montepremi a livello europeo. Non è andata male neanche a una seconda persona che, sempre all'Euro Millions, si è intascata una somma a otto cifre.

