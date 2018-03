Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2012 15.43 31 ottobre 2012 - 15:43

Swissmedic ha revocato il blocco dei vaccini antinfluenzali di Novartis, dopo che il colosso farmaceutico ha potuto provare la qualità delle partite fornite in Svizzera e di quelle ancora da fornire.

L'interruzione delle consegne e dell'impiego dei vaccini Agrippal e Fluad, si legge in un comunicato, era stata decretata il 24 ottobre scorso in seguito alla segnalazione, da parte delle autorità sanitarie italiane, di possibili impurità nelle dosi provenienti dall'unità di produzione in Italia.

"I documenti che Swissmedic ha ricevuto nel frattempo da Novartis provano che le particelle bianche in parte visibili non sono impurità esterne, ma aggregati di normali componenti proteinici del vaccino". "Tali aggregati possono formarsi nella fabbricazione del vaccino, ma si sciolgono con l'applicazione corretta dell'iniezione, agitando brevemente la siringa prima dell'iniezione".

Stando ai dati scientifici disponibili, afferma Swissmedic, "l'efficacia e la sicurezza del vaccino non sono compromesse da questi aggregati, che possono formarsi in rari casi". "Chi si fa vaccinare non deve dunque temere effetti collaterali straordinari".

Neuer Inhalt Horizontal Line