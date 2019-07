Semestre in crescita per Swissport (foto d'archivio)

Primo semestre in crescita per Swissport: il gruppo zurighese controllato dal conglomerato cinese HNA ha realizzato un fatturato di 1,5 miliardi di euro (1,7 miliardi di franchi), il 4,1% in più dello stesso periodo del 2018.

A cambi costanti la progressione è stata del 3,6%, ha indicato oggi l'azienda numero uno al mondo nell'assistenza aeroportuale ai velivoli. La crescita è stata ottenuta sia a livello organico, sia grazie all'apporto fornito da Aerocare, acquisita nel marzo 2018. Grazie alla dismissione di unità aziendali in perdita è stata anche aumentata la redditività: l'utile operativo a livello Ebitda è salito del 7,3% a 122 milioni di euro.

L'impresa è nata nel 1996 - con il nome di Swissair Ground Services International - quale società autonoma dell'allora compagnia Swissair. Dopo la crisi dell'aviolinea di bandiera elvetica è passata più volte di mano. Da metà 2015 è entrata nell'orbita di HNA.

Swissport fornisce servizi quali la manutenzione e il rifornimento di velivoli, la pulizia, la sicurezza, nonché la movimentazione di aeromobili e bagagli. È attiva in oltre 300 aeroporti di 50 Paesi con 66'000 dipendenti. I suoi clienti sono 850 compagnie aeree.

