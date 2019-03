Swissquote, gruppo con sede a Gland (VD) attivo nei servizi finanziari su internet, conferma oggi il risultato record del 2018 pubblicando i dati definitivi già in parte rivelati in gennaio, dopo un primato già raggiunto nel 2017.

Utile netto e fatturato sono cresciuti di oltre il 10%. Agli azionisti viene offerto un aumento del dividendo. La società annuncia vari cambiamenti ai vertici.

I ricavi netti hanno raggiunto i 214,5 milioni di franchi (contro i 214 annunciati all'inizio dell'anno), con un incremento del 14,3% rispetto al 2017, si legge oggi in una nota della banca on line. Escludendo effetti straordinari, la crescita è risultata del 16,2%. Gli effetti di cambio hanno pesato sul fatturato per 9 milioni di franchi.

Tutti i settori hanno registrato un incremento. I ricavi da attività di commissioni, principale fonte di guadagno di Swissquote, hanno fatto segnare una crescita del 16,8% a 99,5 milioni e i redditi provenienti dall'eForex del 7,7% a 71,8 milioni. L'unica eccezione è stato il trading delle valute al di fuori di eForex, che ha visto il fatturato diminuire del 6,5% a 20,9 milioni.

Swissquote ha compiuto notevoli investimenti in tecnologia e ha assunto 69 dipendenti. Conseguentemente, i costi di gestione sono saliti del 13,2% a 160,8 milioni. Alla fine del 2018, il gruppo occupava 662 persone.

L'utile ante imposte si è attestato a 53,8 milioni (contro i 53,5 milioni annunciati in gennaio), in crescita del 17,4%, mentre l'utile netto (non comunicato all'inizio dell'anno) è cresciuto del 13,8% a 44,6 milioni. Il consiglio di amministrazione propone di aumentare il dividendo da 10 centesimi a 1 franco per azione.

Lo scorso anno, la società ha registrato afflussi netti di 3,12 miliardi, contro 2,71 miliardi nel 2017. Il patrimonio gestito è tuttavia diminuito dell'1,2%, a 22,82 miliardi, a causa delle turbolenze sui mercati finanziari.

Secondo le previsioni della direzione, il fatturato di Swissquote quest'anno dovrebbe crescere dal 5% al 10%. L'utile netto è invece previsto in calo, di 10 milioni, per effetto degli oneri di integrazione dell'istituto lussemburghese Internaxx Bank, rilevata lo scorso agosto, e dei costi legati all'espansione internazionale, soprattutto in Asia.

Il gruppo vodese è uno dei pionieri del commercio di criptovalute in Svizzera. Ha annunciato un'estensione dell'offerta a partire dal 21 marzo. I clienti potranno ora trasferire tali monete da un portafoglio esterno a un conto Swissquote.

Dal luglio 2017 Swissquote si presenta come la prima banca on line europea che permette ai clienti di investire in varie criptovalute e di scambiarle con euro e dollaro.

Nella direzione generale sono in corso diversi cambiamenti. Il direttore finanziario Michael Ploog è stato nominato direttore degli investimenti. Yvan Cardenas lo sostituirà come capo delle finanze. Lino Finini e Jan de Schepper sono designati rispettivamente direttore operativo e direttore commerciale e del marketing.

Il presidente Mario Fontana non si candiderà per un nuovo mandato. Markus Dennler dovrebbe prendere il suo posto.

