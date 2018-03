Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 16.06 13 marzo 2018 - 16:06

Syngenta ha raggiunto un accordo da 1,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti in relazione a una causa collettiva riguardante l'introduzione di una semenza di mais geneticamente modificato.

Decine di migliaia di contadini, aziende di trasformazione dei cereali e impianti di etanolo avevano lanciato l'azione legale davanti a corti statali e federali per contestare la decisione del gruppo agrochimico basilese, ormai controllato da ChemChina, di introdurre le semenze Viptera e Duracade sul mercato americano nel 2011 mentre in Cina il via libera è giunto solo nel 2014.

I querelanti sostenevano che la decisione di Syngenta ha impedito la vendita di mais americano nel paese asiatico e ha causato un calo dei prezzi per diversi anni.

