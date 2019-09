Syngenta punta sull'agricoltura digitale e rileva The Cropio Group, società con sede a Cipro e 35 dipendenti nata nel 2014 e proprietaria di un'innovativa piattaforma che, grazie a immagini e registrazioni, viene usata per gestire 10 milioni di ettari di colture.

Con questa operazione Syngenta "consolida la posizione di leader nel supportare in maniera digitale le aziende agricole nei principali mercati agricoli", si legge in un comunicato diffuso lunedì e rimbalzato oggi dalla filiale italiana del colosso renano controllato dal conglomerato cinese ChemChina.

In tal modo Syngenta "diventa l'unica azienda agricola ad avere accesso alle principali piattaforme di gestione nei quattro principali mercati agricoli: negli Stati Uniti con Land.db, in Brasile con Strider, in Cina con Modern Agricultural Platform e ora nell'Europa orientale con Cropio".

