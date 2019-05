Un alpinista è morto stamane nel canton Svitto dopo essere precipitato per circa 200 metri dalla Haggenspitz, pizzo di 1762 metri all'estremità Nord del massiccio dei Mythen che domina il capoluogo.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, indica in una nota la polizia cantonale.

Verso le 9.30 la centrale d'allarme è stata informata che grida di aiuto erano stati uditi provenire dalla montagna. L'equipaggio di un elicottero della Rega che ha perlustrato la zona ha avvistato il corpo inanimato dello scalatore, per il quale non è stato più possibile fare nulla.

Secondo quanto finora accertato dall'inchiesta, l'uomo aveva intrapreso da solo l'ascesa dell'Haggenspitz. Per ragioni non appurate è precipitato da pochi metri dalla cima. L'identificazione è in corso, indica la polizia, che cerca persone in grado di fornire maggiori informazioni.

