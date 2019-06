Incidente stradale con quattro feriti, di cui tre molto gravi, questa sera tra Arth e Oberarth, nel canton Svitto.

Una automobilista 54enne ha perso il controllo del veicolo di cui era alla guida, che si è spostato sulla corsia di contromano e ha investito un ciclista di 45 anni e due ragazzi 11enni in kickboard, monopattini di dimensioni ridotte.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18, per ragioni ancora da accertare, indica la polizia cantonale in una nota. Nel comunicato si precisa che il ciclista e i due undicenni, un ragazzo e una ragazza, hanno riportato ferite che ne mettono la vita in pericolo. Dopo i primi soccorsi sul posto, i tre sono stati trasportati con due elicotteri della Rega e uno della Alpine Air Ambulance in ospedali fuori cantone.

Quanto alla guidatrice dell'auto, è stata ricoverata in ambulanza "per un controllo medico". Per fornire assistenza psicologica ai primi soccorritori è intervenuto il Care Team del Canton Svitto.

La Gotthardstrasse tra Arth e Oberarth è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per due ore e mezzo.

