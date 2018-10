Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sessanta ordinazioni di armi e munizioni rivendute attraverso internet con un danno per il cantone di 180'000 franchi: queste le cifre di un rapporto del controllo delle finanze di Svitto sulle irregolarità dell'ex capo della logistica della polizia cantonale.

In seguito allo scandalo, di cui la stampa ha riferito nel mese di giugno, il controllo cantonale delle finanze ha presentato oggi i risultati di un rapporto su tutti gli acquisti, le forniture e la gestione di armi e munizioni effettuati per conto della polizia cantonale.

L'indagine ha in particolare portato alla luce 60 ordinazioni effettuate fra il 2008 e il 2017 che sono risultate "prive di un impiego interno". Queste ordinazioni riguardavano quasi esclusivamente munizioni.

L'ex impiegato del cantone, uno svizzero, è stato arresto lo scorso mese di febbraio dalla polizia giudiziaria federale e sospeso dall'incarico. In aprile è quindi stato licenziato. Essendo l'inchiesta ancora in corso, per lui vale il principio della presunzione di innocenza.

Stando al rapporto del controllo delle finanze, le ordinazioni sospette sono state effettuate eludendo i controlli interni e all'insaputa dei superiori dell'impiegato finito sotto inchiesta. Il valore delle ordinazioni era mantenuto sotto la soglia di spesa che avrebbe reso necessaria la firma di un altro funzionario.

In alcuni casi le commesse sono state modificate a posteriori e le forniture andavano direttamente all'impiegato finito sotto inchiesta, scrive nel rapporto il capo del controllo delle finanze Roland Pfyl.

L'ex impiegato, che non faceva parte del corpo di polizia, è oggetto di un'inchiesta penale da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) che verte sulle accuse di infrazione alla legge sul materiale bellico, infrazione alla legge sulle armi e violazione del segreto d'ufficio. In giugno si era appreso che era già stato rilasciato dalla detenzione preventiva.

