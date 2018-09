Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 9.37 28 settembre 2018 - 09:37

Una casa dove alloggiavano richiedenti asilo è stata danneggiata da un incendio la scorsa notte a Wangen, nel canton Svitto. Le nove persone che vi si trovavano hanno potuto lasciare per tempo l'edificio e nessuno è rimasto ferito.

Gli abitanti hanno allertato i pompieri dopo che verso le 0.45 di stamane è scattato l'allarme di un rivelatore di fumo e sono usciti all'aperto. I vigili del fuoco hanno trovato il focolaio dell'incendio nel piano interrato e hanno spento le fiamme in breve tempo. La casa rimane tuttavia al momento inabitabile e i richiedenti asilo nono stati trasferiti dal Comune in un alloggio di emergenza. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio.

