Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 16.02 18 giugno 2018 - 16:02

Il parroco di Küssnacht (SZ) ha rassegnato le dimissioni mercoledì scorso, dopo oltre due decenni di servizio, su richiesta del vescovo di Coira Vitus Huonder.

A metterlo nei guai sono stati investimenti speculativi e debiti da gioco per diverse centinaia di migliaia di franchi, hanno indicato oggi il consiglio parrocchiale e l'Ordinariato vescovile di Coira in un comunicato congiunto. Lo stesso giorno in cui il prete ha offerto le dimissioni al vescovo, il consiglio parrocchiale di Küssnacht am Rigi ha disdetto il suo rapporto di lavoro.

Giovedì, vista la situazione venutasi a creare, Huonder si è recato personalmente dal parroco e gli ha offerto aiuto, ma quest'ultimo - scrive la Curia in una nota aggiuntiva - ha per il momento preferito non accettare per poter intraprendere un viaggio prenotato da tempo in Russia, per i campionati mondiali di calcio. Il sacerdote non ha fornito le informazioni necessarie a definire l'attuale reale situazione finanziaria, viene precisato nella nota congiunta.

