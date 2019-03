La presidente del PLR Petra Gössi mette fine alle voci che la ipotizzavano candidata al Consiglio degli Stati. La consigliera nazionale svittese ha infatti annunciato oggi di volersi ricandidare, dopo due legislature, per un seggio alla Camera del popolo.

Lo indica la stessa 43enne, domiciliata a Küssnacht am Rigi (SZ), citata in un comunicato diramato oggi su suo mandato. Giustifica la sua decisione con il fatto che è al Nazionale che i partiti stabiliscono i loro orientamenti politici. "Inoltre intendo profilarmi ulteriormente sul piano professionale", indica la politica, attiva come giurista.

