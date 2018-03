Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 marzo 2018

Sorpresa nel canton Svitto: con una risicata maggioranza del 50,28% il popolo ha approvato un'iniziativa "per la trasparenza" presentata dalla Gioventù socialista, che obbliga i partiti a pubblicare i finanziamenti ricevuti in vista di elezioni o votazioni.

Un'iniziativa cantonale simile è pure stata accettata a Friburgo dal 68,5% dei votanti, con una partecipazione alle urne del 49,1%: partiti e organizzazioni politiche dovranno rivelare in futuro le rispettive fonti di finanziamento.

L'iniziativa cantonale friburghese prevede di costringere le formazioni politiche a rivelare il nome delle imprese che stanziano fondi a scopo politico, indipendentemente dalla somma in causa. Le identità delle persone private, dal canto loro, saranno pubblicate a partire da contributi superiori a 5000 franchi all'anno. Parallelamente, i membri delle autorità cantonali dovranno rendere pubblici gli introiti ottenuti con il loro mandato. Sostenuto dalla sinistra, il progetto era stato combattuto da PPD, PLR e UDC, a nome della protezione della sfera privata.

A Svitto, la partecipazione al voto è stata del 53,6%. Governo e parlamento cantonali chiedevano il rigetto dell'iniziativa, approvata da 27'702 votanti contro 27'397. Il testo prevedeva in origine anche che i candidati di un partito o di un gruppo politico fossero esclusi dallo scrutinio in caso di violazione del dovere di trasparenza. Questa disposizione è stata però cancellata dal parlamento che l'ha considerata non valida, perché in contrasto con la libertà di voto ed elezione garantita dalla Costituzione federale.

Una normativa sulla trasparenza nel finanziamento dei partiti è già in vigore a Ginevra, Ticino e Neuchâtel.

A livello federale è stata depositata lo scorso ottobre l'iniziativa popolare "Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)", che ha raccolto 109'826 firme convalidate dalla Cancelleria. Il Consiglio federale l'ha respinta e ha indicato che non le opporrà un controprogetto.

Con una maggioranza del 56,23% gli svittesi hanno anche accettato una revisione della legge sull'assicurazione malattia, con la quale il parlamento cantonale ha deciso di abbassare i contributi per la riduzione dei premi di 5,7 milioni di franchi all'anno.

