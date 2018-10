Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 ottobre 2018 - 17:28

Secondo quando riferito dagli inquirenti, finora non è ancora chiaro il ruolo rivestito dal giovane nell'omicidio della madre (foto simbolica d'archivio).

Emergono nuovi elementi riguardanti il fatto di sangue verificatosi ieri a Brunnen, nel canton Svitto.

Il corpo senza vita trovato nel pomeriggio dalla polizia in una capanna da giardino è quello di una donna di 56 anni residente nel comune, mentre il giovane uomo fermato poco dopo dagli agenti è il figlio 18enne della vittima. Entrambi sono cittadini svizzeri.

In una nota diffusa nel pomeriggio, gli inquirenti precisano che finora non è ancora chiaro il ruolo rivestito dal giovane nell'omicidio della madre.

L'allarme era scattato ieri verso le 15.30: le forze dell'ordine erano state allertate perchè la donna non si era presentata sul posto di lavoro. Stando a notizie di stampa si tratterebbe della direttrice della filiale locale della banca Sparkasse Schwyz.

Giunti al suo domicilio, gli agenti avevano trovato il corpo senza vita nella rimessa in giardino. Sempre secondo quanto pubblicato dai portali online del "Blick" e di "20Minuten", il cadavere sarebbe stato carbonizzato.

Al loro arrivo i poliziotti avevano anche notato un giovane uomo che scappava: dopo un breve inseguimento lo avevano fermato in un boschetto della zona.

Gli inquirenti - che non forniscono altri dettagli - precisano che sono in corso indagini approfondite per chiarire quanto accaduto e il movente.

