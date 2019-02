Riad nega ogni coinvolgimento nella vicenda delle foto osé e dei messaggi piccanti tra il patron di Amazon Jeff Bezos e la sua amante di cui è entrato in possesso il National Enquirer di David Pecker, sostenitore e amico di lunga data di Donald Trump.

"Mi sembra una soap opera. Ho visto in tv e letto sui giornali questa storia ma è qualcosa tra le due parti, noi non abbiamo nulla a che fare con ciò", ha detto il ministro per gli affari esteri saudita Adel Al-Jubeir alla Cbs in una intervista che sarà trasmessa domani.

Denunciando pubblicamente un tentativo di ricatto ed estorsione, ieri Bezos aveva sostenuto che Pecker era rimasto irritato in parte dalla copertura del Washington Post, di cui è editore, sui legami tra lo stesso Pecker e i sauditi, sullo sfondo dei rapporti con Trump.

