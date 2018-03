Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 febbraio 2018 15.12

La decisione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) di ridurre e poi abolire gli aiuti finanziari ai consultori in Ticino, nei Grigioni e a Turgovia rispetta il principio di uguaglianza e non viola il divieto d'arbitrio.

Lo ha stabilito oggi il Tribunale amministrativo federale (TAF) respingendo diversi ricorsi in materia.

Nel 2016 l’UFU aveva comunicato a quattro consultori - il Consultorio Giuridico Donna & Lavoro della Federazione delle associazioni femminili ticinesi (FAFTPlus), il Consultorio Sportello Donna dell'Associazione Dialogare, la Beratung Arbeit und Beruf (BAB) della Federazione delle associazioni femminili grigionesi e la Infostelle Frau + Arbeit della Federazione delle associazioni femminili turgoviesi - che gli aiuti finanziari concessi sulla base della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) sarebbero stati progressivamente ridotti e poi eliminati dal 2019. Secondo i quattro consultori questa decisione violerebbe il principio dell'applicazione paritaria e priva di arbitri del diritto.

Questa riduzione della sovvenzioni, fa notare il TAF, è stata applicata su ordine del Consiglio federale. Le modalità di riduzione degli aiuti finanziari e la decisione di trasferire gli importi in questione ad altri programmi promozionali rispettano il principio di uguaglianza e il divieto d'arbitrio. All'Ufficio dell'uguaglianza, in quanto autorità inferiore, "non si può rimproverare di aver ecceduto o abusato nel proprio potere di apprezzamento", precisano ancora i giudici.

Il TAF sottolinea che la sentenza è definitiva e non può essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale

(Sentenza del 31 gennaio 2018 riguardante B-2184/2017, B-2387/2017, B-2476/2017 et B-2603/2017)

