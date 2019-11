Attacco a opera dell'Isis in Tagikistan. (foto d'archivio)

Un gruppo di presunti terroristi dell'Isis ha attaccato nella notte un posto di controllo alla frontiera tra Tagikistan e Uzbekistan e nello scontro sono morti due esponenti delle forze dell'ordine tagike e 15 miliziani.

Lo sostengono le autorità tagike, citate da Radio Liberty. Stando ai servizi di sicurezza di Dushanbe, gli aggressori erano 20 e venivano dall'Afghanistan. Radio Liberty precisa che l'Isis al momento non ha rivendicato l'aggressione. La notizia non è verificabile in maniera indipendente.

Secondo il Comitato di sicurezza nazionale tagiko (Knb) il posto di frontiera attaccato è quello di Ishkobod, nel distretto Rudaki, 60 chilometri a sud-ovest della capitale Dushanbe.

L'aggressione sarebbe avvenuta alle 3 del mattino ora locale (le 23 in Svizzera). In seguito allo scontro - sempre stando alle autorità tagike - sarebbero stati catturati cinque assalitori e distrutti quattro loro veicoli. Radio Liberty sottolinea che l'attacco è avvenuto nel Giorno della Costituzione, festa nazionale in Tagikistan.

