Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 10.57 07 giugno 2018 - 10:57

Il quotidiano romando "Le Matin" cesserà di essere pubblicato in formato cartaceo alla fine di luglio. La testata continuerà ad uscire nella versione online, ha reso noto oggi Tamedia.

Il gruppo mediatico zurighese (che pubblica tra gli altri il Tages Anzeiger) motiva la decisione con i risultati in rosso della testata su carta, che l'anno scorso ha accumulato un disavanzo di 6,3 milioni di franchi.

La ristrutturazione comporterà fino a 41 licenziamenti, di cui 24 nella redazione. Per il personale colpito dai tagli è previsto un piano sociale, indica Tamedia.

La redazione online di Le Matin sarà ulteriormente sviluppata e conterà a partire da agosto 15 posti di lavoro a tempo pieno. Il nuovo capo redattore sarà Laurent Siebenmann, che subentrerà a Grégoire Nappey.

La fine, dopo 125 anni, della versione cartacea rappresenta un nuovo scossone per il mercato mediatico in Romandia e nella Svizzera in generale. Il quotidiano arancione fu fondato nel 1893 sotto il nome "La Tribune de Lausanne".

Tamedia negli ultimi anni è diventato uno degli attori principali nel panorama mediatico svizzero e in particolare anche nella parte francofona. Attualmente, l'editore zurighese controlla le testate La Tribune de Genève, 24 Heures, 20 Minutes, Le Matin e Le Matin Dimanche.

Nella Svizzera tedesca Tamedia continua a pubblicare il suo storico quotidiano zurighese Tages Anzeiger e detiene a Berna la Berner Zeitung e il Bund. Lo scorso 18 aprile ha inoltre annunciato il rilevamento del quotidiano basilese Basler Zeitung. In totale, Tamedia fornisce i suoi prodotti a dieci testate nei cantoni di Zurigo, Berna e Basilea.

