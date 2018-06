Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Tamedia rimane sulla decisione di sopprimere l'edizione cartacea del giornale romando "Le Matin" e licenzia 36 persone. Il gruppo editoriale rifiuta le proposte alternative presentategli da rappresentanti del personale per evitare la scomparsa fisica del giornale.

Tamedia ha deciso di attenersi al piano annunciato lo scorso 7 giugno di cessare la pubblicazione del giornale su carta il 21 luglio e di uscire da quella data solo in versione online, con una redazione limitata a 15 persone. Lo stop non interessa il domenicale "Le Matin Dimanche".

"Tamedia deve constatare che tutte le proposte di soluzioni erano già state considerate, analizzate e poi abbandonate nel corso degli ultimi anni", scrive il gruppo editoriale con sede a Zurigo in una nota diramata oggi. E sottolinea che non intende vendere "Le Matin", ma svilupparlo come "marchio digitale solido".

Fra i 36 licenziamenti comunicati oggi (il 7 giugno ne aveva preannunciati 41), 22 concernono la redazione (20 giorni fa erano 24). Tamedia ha pure deciso quattro riduzioni del tempo di lavoro. Il gruppo invita la parte opposta a cominciare la negoziazione di un piano sociale da domani.

