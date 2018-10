Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 21.40 20 ottobre 2018 - 21:40

Il miliardario di 43 anni ed ex parlamentare della Tanzania, Mohammed Dewji, è stato liberato dopo essere stato rapito l'11 ottobre a Dar es Salam mentre entrava nella palestra di un hotel. Lo riporta Al Jazeera.

"Ringrazio le autorità della Tanzania, inclusa la polizia, che hanno lavorato per la mia liberazione" ha dichiarato Dewji che è considerato il più giovane miliardario in Africa con un patrimonio stimato dalla rivista Forbes nel 2016 in 1,5 miliardi di dollari. Il capo della polizia della Tanzania, Simon Sirro, ha dichiarato di aver scoperto il network dei rapitori e lo Stato in cui è stato pianificato il rapimento.

La famiglia di Dewji aveva offerto 440mila dollari come ricompensa a chi avesse dato alla polizia informazioni utili.

