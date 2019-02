Non è il caso di prelevare una tassa sulle rimesse che i lavoratori stranieri versano ai Paesi di origine non membri dell'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa).

È quanto ha risposto il Consiglio federale a un'interpellanza di Lorenzo Quadri (Lega/UDC), sostenendo che i costi di esecuzione sarebbero troppo elevati rispetto alle entrate potenziali.

Di recente, scrive il consigliere nazionale ticinese, il governo italiano avrebbe espresso l'intenzione di prelevare un 1,5% su tali rimesse. Roma stima in 5,5 miliardi di euro all'anno i trasferimenti all'estero, di cui l'80% avrebbe come destinazione dei paesi extraeuropei. Grazie a questo balzello, le casse pubbliche italiane potrebbero incassare 62 milioni di euro all'anno.

Secondo Quadri, una soluzione analoga sarebbe interessante anche per la Svizzera; le entrate che ne deriverebbero potrebbero essere utilizzate per finanziare misure a sostegno dell'occupazione dei cittadini svizzeri, specie nelle regioni più sfavorite, a partire da quelle di frontiera, "il cui mercato del lavoro è compromesso a causa della libera circolazione delle persone".

Per il Consiglio federale, il santo non vale la candela. Le spese di riscossione e imposizione derivanti sarebbero infatti molto elevate rispetto al gettito fiscale annuale stimato di 30 milioni di franchi, applicando un'aliquota dell'1,5% "su un volume di versamenti imponibili in Paesi non membri dell'OCSE di 2 miliardi di franchi (o di 120 milioni nel caso di una stima basata su un volume di versamenti imponibile di 8 miliardi in tutti i Paesi esteri)".

L'imposta risulta quindi inopportuna sotto il profilo dei costi di esecuzione, tanto più che le persone interessate tenterebbero di eluderla.

