Nonostante sul mercato dei capitali i tassi in agosto siano sensibilmente calati - fino a 26 punti base - i tassi ipotecari sono rimasti praticamente stabili rispetto a luglio, registrando solo una lieve flessione.

Lo rileva - sulla base di informazioni provenienti da un centinaio di offerenti - MoneyPark: secondo la società zurighese attiva nella consulenza e intermediazione ipotecaria questo lascia pensare che la concorrenza nel settore non sia ancora così forte da costringere gli operatori del ramo ad abbassare ulteriormente i prezzi. Nelle prossime settimane si vedrà comunque quanto a lungo questo stato di cose potrà essere mantenuto.

Intanto il tasso ipotecario di riferimento medio per l'ipoteca fissa a dieci anni è sceso alla fine di agosto all'1,08%, 5 punti in meno di 30 giorni prima. Il migliore tasso trattato da MoneyPark è stato dello 0,60%. Ancora più contenute sono le variazioni dei tassi medi di riferimento per i mutui a 5 anni (0,94%, -2 punti base), a 2 anni (0,91%, -3) e per il libor a tre mesi (0,98%, +1).

