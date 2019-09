In Europa i tassi resteranno negativi per altri otto anni. Lo prevede JPMorgan, in un rapporto ripreso dal Financial Times online, precisando che le probabilità di una recessione stanno aumentando nonostante le politiche espansive delle maggiori banche centrali.

"La politica monetaria può essere in grado di prolungare il ciclo attuale ma non riteniamo che possa impedire una recessione", spiega l'analista Bob Michele dell'istituto statunitense, sottolineando che "alla fine, questo ciclo avrà bisogno di un passaggio decisivo dalla politica monetaria a quella di bilancio".

