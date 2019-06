Il tasso ipotecario di riferimento, in base al quale vengono determinati gli affitti in tutta la Svizzera, rimane fermo all'1,5%.

Un comunicato dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) indica che rispetto al trimestre precedente questo indicatore - si tratta di un tasso d'interesse medio ponderato secondo il volume dei crediti - è sceso dall'1,45% all'1,43%: per effetto dell'arrotondamento commerciale non subisce quindi variazioni. L'UFAB precisa che potrà essere ritoccato verso il basso o verso l'alto solo se scenderà sotto l'1,38% o supererà l'1,62%.

Il tasso è fermo all'1,5% dal 2 giugno del 2017: visto che dall'ultima pubblicazione trimestrale non sono stati registrati mutamenti, "non sussiste il diritto ad aumenti o a diminuzioni delle pigioni", afferma L'UFAB. Se un contratto di locazione prevede attualmente una pigione non stabilita secondo il tasso di riferimento vigente può però essere chiesta una riduzione. Il diritto a un adeguamento può anche derivare da variazioni legate all'inflazione e ai costi di manutenzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line