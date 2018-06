Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Niente cambiamenti in vista per gli inquilini.

Il tasso ipotecario di riferimento per determinare le pigioni rimane invariato all'1,5%. Non sussiste quindi il diritto ad aumenti o diminuzioni degli affitti, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale delle abitazioni.

Rispetto al trimestre precedente, il tasso d'interesse medio, riferito al 31 marzo 2018, dall'1,53% è sceso all'1,51%. Con l'arrotondamento commerciale si rimane all'1,5%.

Un diritto ad una diminuzione della pigione esiste solo se il contratto di locazione non prevede attualmente il tasso d'interesse di riferimento vigente (1,5 %), viene ricordato nella nota.

