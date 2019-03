Per gli inquilini non cambia nulla, né aumenti né ribassi d'affitto.

Il tasso ipotecario di riferimento per determinare gli affitti rimane invariato all'1,5%. Non sussiste quindi il diritto ad aumenti o diminuzioni delle pigioni, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).

Il saggio è immutato dal 2 giugno 2017.

Rispetto al trimestre precedente, il tasso d'interesse medio, riferito al 31 dicembre 2018, dall'1,47% è sceso all'1,45%. Con l'arrotondamento al quarto di punto percentuale, il saggio di riferimento, determinante sotto il profilo del diritto della locazione, si mantiene così all'1,5%. Si manterrà a questo livello finché il tasso d'interesse medio non scenderà sotto l'1,38% o non supererà l'1,62%, spiega l'UFAB.

Se un contratto di locazione prevede attualmente una pigione non stabilita secondo il tasso d'interesse di riferimento vigente (1,5%), può essere chiesta una diminuzione in virtù di una precedente riduzione di tale saggio. Inoltre il diritto ad un adeguamento dell'affitto può derivare da variazioni di costo (il 40% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e/o dei costi di manutenzione) ed essere fatto valere nel quadro della riduzione della pigione.

Il tasso d'interesse di riferimento è basato su un tasso d'interesse medio dei crediti ipotecari svizzeri, ponderato secondo il volume dei crediti, oggetto di rilevamento trimestrale. Viene calcolato in quarti di punto percentuale ed è pubblicato trimestralmente dall'UFAB.

