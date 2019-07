Il portavoce del governo iraniano, Ali Rabiei, ha detto oggi che il segretario di Stato americano Mike Pompeo può svolgere un'intervista con la televisione di Stato iraniana.

Il via libera arriva in risposta alla richiesta dello stesso capo della diplomazia Usa di avere un accesso ai media della Repubblica islamica dopo le interviste date dal ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, a reti televisive americane.

In particolare, Rabiei ha detto che Pompeo potrebbe essere intervistato per la televisione di Stato in inglese PressTv dalla giornalista Melanie Franklin, che si è trasferita in Iran e ha acquisito la cittadinanza iraniana con il nome di Marzieh Hashemi. La giornalista era stata fermata per alcuni giorni nel gennaio scorso dalle autorità americane dopo essere arrivata negli Stati Uniti e aveva poi fatto ritorno a Teheran.

"Gli Usa possono costruire muri e confini e bloccare l'Iran con il terrorismo economico, ma la diplomazia attiva dell'Iran costruirà ponti tra la nostra nazione e l'opinione pubblica mondiale", ha affermato Rabiei nel corso di una conferenza stampa.

Neuer Inhalt Horizontal Line