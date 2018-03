Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2018 9.22 24 febbraio 2018 - 09:22

Una vecchia teiera senza coperchio, e per giunta rotta, acquistata nel Lincolnshire (Regno Unito) da un collezionista per 15 sterline (meno di 20 franchi), è stata battuta all'asta a Salisbury per 460mila sterline (circa 599mila franchi).

Secondo quanto riporta la Bbc online, la piccola teiera di porcellana è un pezzo più unico che raro, in quanto proviene dal laboratorio di un certo John Bartlam, un famoso ceramista americano attivo intorno al 1780, del quale ad oggi si conosce l'esistenza di soli altri sei oggetti di porcellana al mondo.

Non sorprende, quindi, che ad aggiudicarsi la preziosa teiera sia stato un professionista londinese per conto del Metropolitan Museum di New York, pagandola tra l'altro 23 volte in più rispetto alla valutazione di 20mila sterline.

La teiera "è stata prodotta a Cain Hoy, nello Stato della Carolina del Sud, da John Bartlam, che era arrivato dallo Staffordshire intorno al 1760", ha detto Clare Durham, una specialista di oggetti in ceramica, spiegando che "probabilmente" per realizzarla Bartlam ha usato una "ricetta britannica" per la porcellana.

Alta nove centimetri, la teiera raffigura due gru sotto una palma da un lato e un uomo su un ponte dall'altra.

