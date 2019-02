È forse in arrivo un quarto operatore - per ora ancora misterioso, magari inglese - sul mercato della telefonia mobile, che potrebbe così diventare improvvisamente teatro di un'accresciuta concorrenza: l'ipotesi viene lanciata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Il foglio zurighese riferisce dell'asta in corso per le frequenze del nuovo standard 5G, che dovrebbe aumentare notevolmente il traffico di dati. Nulla viene affermato a livello ufficiale, ma secondo la NZZ l'asta è cominciata alcuni giorni or sono. A sorprendere è il fatto che vi sarebbe un quarto offerente: uno in più dei tre previsti, cioè Swisscom, Sunrise e Salt, che gestiscono attualmente una rete ciascuno e che hanno già fatto sapere di voler passare al 5G.

Teoricamente il quarto potrebbe essere la Posta, interessata al cosiddetto internet delle cose, o le FFS, che hanno una rete per i propri treni: contattate dalla NZZ entrambe le imprese hanno però fatto sapere che non partecipano all'asta. I cronisti del quotidiano si sono quindi interessati al documento diffuso dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), che contiene un riassunto di tutte le domande giunte dagli interessati: una è formulata in inglese.

Due i candidati che balzano subito in primo piano: Vodafone e Liberty Global (casa madre dell'elvetica UPC, ex Cablecom). Secondo la Neue Zürcher Zeitung UPC - che oggi offre servizi di telefonia mobile basandosi sulla rete Swisscom - potrebbe effettivamente essere tentata: ma un addetto stampa ha fatto sapere che l'azienda non è parte in causa. Rimane quindi Vodafone, che si limita a dire di non avere attualmente reti in Svizzera, senza esprimersi sul 5G.

