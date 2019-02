Nel 2018 il 143, il numero del Telefono Amico, è squillato 241'359 volte. Si tratta di un aumento dell'8,6% rispetto all'anno precedente, sottolinea l'associazione in un comunicato odierno. In progressione (+11,8%) anche i contatti tramite Internet.

I 640 volontari ripartiti in dodici sedi regionali in tutta la Svizzera coprono un crescente bisogno, indica il Telefono Amico. Laddove è stata incrementata la capacità di personale, si è parallelamente registrato un aumento delle chiamate. Ciò dimostra - prosegue la nota - che quando si offre di più si è anche più interpellati.

A comporre il 143 sono, da sempre, molte più donne che uomini. Questi ultimi hanno telefonato nel 31,6% dei casi, in calo in confronto al 33,2% del 2017. Le chiamate provenienti da persone di sesso femminile sono dunque circa il doppio, come accade più o meno costantemente da anni.

Gran parte di chi si è rivolto all'associazione è di mezza età o ancora più vecchio. Circa un quinto ha oltre 65 anni, mentre la percentuale di minorenni è inferiore all'1%. Il totale dei colloqui ha raggiunto quota 174'217: la discrepanza con le oltre 240'000 telefonate è dovuta al fatto che a causa della forte domanda non sempre è possibile per i volontari rispondere immediatamente.

