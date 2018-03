Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2018 12.39 13 febbraio 2018 - 12:39

Telescopi pronti a salutare la Tesla spaziale in orbita intorno al Sole, negli ultimi giorni in cui è ancora visibile.

Attualmente l'auto rosso ciliegia, lanciata dalla Space X, si trova a 1,8 milioni di chilometri dalla Terra e continua ad allontanarsi alla velocità di 12'000 chilometri l'ora.

"Attualmente l'auto brilla come una stella di magnitudine 18,5 e non è visibile a occhio nudo: per osservarla occorrono strumenti di almeno 40 centimetri di diametro, equipaggiati di telecamere specifiche per riprese di corpi celesti così deboli", ha rilevato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, che è stato tra i primi a fotografare l'auto spaziale.

Il Virtual Telescope la "inseguirà" in diretta, domani 14 febbraio, dal cielo degli Stati Uniti, grazie al collegamento con l'osservatorio Tenagra. "Vedremo un piccolo punto di luce muoversi tra le stelle: solo qualche pixel, ma dal significato senz'altro speciale" ha osservato l'astrofisico.

Astrofili e astronomi di tutto il mondo stanno provando in questi giorni a fotografare la prima auto in viaggio nel Sistema Solare, mentre si allontana dalla Terra. Tra questi anche un altro italiano, Enrico Pettarin di Farra d'Isonzo, in provincia di Gorizia, che ha immortalato l'auto di Elon Musk quando si trovava a più di 1 milione di chilometri dalla Terra.

Lanciata il 6 febbraio scorso con il razzo Falcon Heavy da Cape Canaveral, in Florida, la Tesla sta viaggiando intorno al Sole su un'orbita ellittica che la porterà un po' oltre l'orbita di Marte e si allontana ogni giorno di più dalla Terra. Questi sono gli ultimi giorni, infatti, per osservarla prima che si allontani eccessivamente dal nostro pianeta e diventi molto debole ed impossibile da osservare.

