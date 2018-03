Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 8.25 21 febbraio 2018 - 08:25

Passi avanti per Temenos nell'acquisizione della britannica Fidessa: i consigli di amministrazione delle due società hanno trovato un'intesa sulle condizioni della transazione, che ammonterà a 1,4 miliardi di sterline (1,8 miliardi di franchi).

Lo ha indicato l'azienda ginevrina in una nota odierna. Ieri Temenos, società specializzata in programmi informatici per le banche, aveva annunciato trattative con Fidessa. Agli azionisti di quest'ultima sono state offerte 35,67 sterline per titolo, in azioni e in contanti.

L'operazione è sottoposta al via libera da parte delle autorità competenti e all'approvazione da parte degli azionisti di Fidessa. La transazione dovrebbe essere portata a termine nel corso del primo semestre dell'anno, precisa Temenos nella nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line