La temperatura più alta dell'anno, 38,0 gradi, è stata registrata oggi pomeriggio a Sion (VS), riferiscono MeteoSvizzera e SRF Meteo.

Si tratta al contempo del record assoluto per questa stazione meteorologica installata nel 1958, secondo il servizio meteorologico della radiotelevisione svizzerotedesca.

Record assoluti sono stati raggiunti anche a Neuchâtel con 37,9 gradi e a Scuol, nella Bassa Engadina (GR), con 33,8 gradi.

Il precedente primato di quest'anno era stato registrato il 30 giugno, sempre a Sion, con 37,0 gradi.

Era dal 7 luglio del 2015 che in Svizzera non si toccava la temperatura odierna. Allora nel capoluogo vallesano si era arrivati a 37,8 gradi, mentre a Ginevra a 39,8, record assoluto per il nord delle Alpi dall'inizio delle misurazioni, nel XIX secolo, come riportava una nota del servizio meteo di SRF del 30 giugno (secondo MeteoSvizzera nella città di Calvino erano stati toccati i 39,7 gradi).

A Scuol esiste una stazione di misurazione dal 1971 e da allora non era mai stata raggiunta la temperatura odierna, riferisce ancora SRF Meteo. Il record precedente era di 33,3 gradi, registrati il 26 giugno scorso.

