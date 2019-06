L'ondata di caldo che imperversa da alcuni giorni ha raggiunto i 37 gradi oggi pomeriggio a Sion. Si tratta di un record per il mese di giugno. Era dal 7 luglio del 2015 che in Svizzera non si toccava questa temperatura.

Allora nel capoluogo vallesano si era arrivati a 37,8 gradi, mentre a Ginevra a 39,8, record assoluto per il nord delle Alpi dall'inizio delle misurazioni, nel XIX secolo, sottolinea in una nota il servizio meteo di SRF.

Oggi sono stati raggiunti i 35,7 gradi a Coira, i 35,5 a Ginevra e i 35,1 a Basilea, si legge ancora nel comunicato. Domani le temperature dovrebbero calare e aumenterà l'umidità, secondo SRF.

